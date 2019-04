Die in Wien an der Börse notierte s Immo will nochmehr in Deutschland investieren und hat es dabei neben regionalenStädten mit Entwicklungspotenzial auch auf den Speckgürtel rund umdie Hauptstadt Berlin abgesehen. Im Umfeld dort wird man bald eineMillion Quadratmeter Grund besitzen, die - günstig erworben - knapp500 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...