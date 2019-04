Köln (ots) -



Die Management-Beratung mit Sitz im Kölner Rheinauhafen feiert im April sein 10-jähriges Firmenjubiläum. ARKADIA Management Consultants berät große und mittelständische Unternehmen in den Branchen Finanzdienstleistungen, Telekommunikation und Energieversorgung. Beratungsschwerpunkt liegt seit je her auf den wertschöpfenden Aktivitäten an der Schnittstelle zum Endkunden mit besonderem Augenmerk auf den Themen Marketing & Produktmanagement, Vertrieb und Kundenservice.



Im Vergleich zu klassischen Strategieberatungen zeichnet ARKADIA ein ausgeprägter Umsetzungsfokus aus. Markus Stratmann, Geschäftsführer und Unternehmensgründer sagt dazu: "Projekte scheitern bekanntermaßen viel zu häufig bei der Umsetzung. Insbesondere durch die Operationalisierung von Strategien werden unserer Erfahrung nach die Weichen Richtung Projekterfolg gestellt. Durch unser besonderes Augenmerk auf diese kritische Projektphase und langjährige Erfahrung gehört die Überführung von Strategien in das Tagesgeschäft heute zu unseren besonderen Stärken."



Gestartet ist man im April 2009 mit vier Beratern. Zum Mandantenkreis gehörten damals wie heute marktführende Unternehmen aus den benannten Zielbranchen. Bereits im dritten Geschäftsjahr ist die Anzahl der Mitarbeiter auf über 20 angewachsen, was 2012 in den Bezug größerer Büroräume im Kölner Rheinauhafen mündete. 2016 wurde ARKADIA Management Consultants zu einem der besten Arbeitgeber NRWs ausgezeichnet, bevor man - als vorläufigen Höhepunkt - 2018 das umsatzstärkste Geschäftsjahr der Firmengeschichte feierte.



Im Laufe der vergangenen zehn Jahre hat sich das Beratungsgeschäft dabei stark verändert. Dominierend bleibt der Megatrend Digitalisierung mit dem man sich bei ARKADIA frühzeitig auseinandergesetzt hat. "Mit unserem Digital Transformation Framework stehen wir unseren Kunden mit einer strukturierten, in der Praxis erprobten Methode zur Seite, um Ihr Unternehmen fit für die digitale Neuausrichtung zu machen" beschreibt es Bert Hölscher, Partner bei ARKADIA und Autor des Bestsellers: "Digitales Dilemma: Unternehmen im Spannungsfeld zwischen Effizienz und Innovation - Ein Wegweiser in die digitale Zukunft."



Gleichzeitig sind die Kundenansprüche an Unternehmensberater deutlich gewachsen: "Gemäß unserem Claim "Menschlich. Messbar. Macher" lassen wir uns regelmäßig an unseren Ergebnissen messen. Der Faktor Mensch nimmt hierbei einen ganz besonderen Stellenwert ein. Wir arbeiten nicht nur für, sondern vor allem mit unseren Kunden. Gegenseitiges Vertrauen und geteilte Werte sind die Grundlage einer jeden erfolgreichen Zusammenarbeit" fasst es Helge Brunnckow zusammen, Geschäftsführer bei ARKADIA.



Zu den Zielen für die kommenden zehn Jahre äußert sich Markus Stratmann: "Natürlich möchten wir weiter mit unseren Kunden wachsen. Als Unternehmer mit starker Bindung zum Standort Köln würde ich mich dabei besonders über eine noch stärkere Kundenbasis in unserer Region freuen."



Pressekontakt: Markus Stratmann, markus.stratman@arkadia.de, +49 221 292 11 90