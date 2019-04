Die Privatbank Berenberg hat HeidelbergCement mit "Buy" und einem Kursziel von 92 Euro in die Bewertung aufgenommen. Nach einem schwachen Jahr 2018 dürfte 2019 wesentlich besser laufen, schrieb Analyst Robert Muir in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Gewinndynamik dürfte sich stabilisieren und die Aktie steigen./ajx/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.04.2019 / 09:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

