Die DZ Bank hat den fairen Wert für Continental von 125 auf 145 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Der Automobilzulieferer und Reifenhersteller sollte mittelfristig von seiner Positionierung bei den Themen E-Mobilität und autonomes Fahren profitieren, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit Blick auf die angespannte Marktlage in Europa und China jedoch hielt Punzet an seinem "Halten"-Votum für die Aktien fest./la/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 03.04.2019 / 11:46 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.04.2019 / 13:04 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0005439004