(shareribs.com) London 03.04.2019 - Kupfer und Nickel bewegen sich an der London Metal Exchange nach oben. Die Marktteilnehmer reagieren damit auf die jüngsten Berichte zu Fortschritten in den Handelsgesprächen. Der chinesische Vize-Premierminister Liu He befindet sich derzeit zu Handelsgesprächen in Washington. Damit werden die Verhandlungen fortgesetzt, die in der letzten Woche wieder aufgenommen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...