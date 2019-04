Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SLM Solutions von 11,00 auf 9,70 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die Umsatz- und Gewinnprognosen des Herstellers von 3D-Druckern für das laufende Jahr implizierten zwar beträchtliches Wachstum, schrieb Analyst Gerhard Orgonas in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Wie das Unternehmen aber bereits selbst betont habe, hänge das Erreichen der Ziele davon ab, ob SLM ein starkes Schlussquartal hinlegen kann. Derweil adressiere die jüngste Anteilsaufstockung des Großaktionärs Elliott zumindest den kurzfristigen Liquiditätsbedarf. Orgonas reduzierte seine mittel- bis langfristigen Margenschätzungen./la/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.04.2019 / 07:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

ISIN DE000A111338

AXC0209 2019-04-03/14:27