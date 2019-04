Mainz (ots) -



Das Thema Wohnen beleuchten am kommenden Wochenende im ZDF sowohl "plan b" als auch die "ZDF.reportage". Zunächst berichtet am Samstag, 6. April 2019, 17.35 Uhr, "plan b" über "Bezahlbares Zuhause - Rezepte gegen Wohnungsnot". Der Fokus richtet sich besonders darauf, dass aufgrund fehlenden Baulands Grundstückspreise in astronomische Höhen steigen und deswegen neue Lösungen gefragt sind. Am Sonntag, 7. April 2019, 18.00 Uhr, ist in der "ZDF.reportage"-Reihe "Wohnstress" die dritte Folge über "Baupfusch" zu sehen. Die Reportage begleitet Häuslebauer, für die die Suche nach dem Wohnglück zum Albtraum wurde.



Zunächst begleitet "plan b" Architekten und Aktivisten, die erfolgreich bezahlbaren Wohnraum schaffen. Experten wie der Frankfurter Architekt Stefan Forster sehen im Bau von Wohnraum auf bereits bebauten Flächen eine Lösung mit Blick auf die gestiegenen Grundstückspreise. In der Frankfurter Platensiedlung hat Forster das größte Nachverdichtungsprojekt Deutschlands konzipiert. Auf bereits bestehende dreistöckige Wohnblocks werden zwei zusätzliche Geschosse aufgesetzt und zu den 342 alten Wohnungen fast 700 neue geschaffen.



"plan b" berichtet zudem darüber, dass in Südtirol bereits seit den 1970er-Jahren das so genannte Raumordnungsgesetz jegliche Spekulation mit Grund und Boden unterbindet. Sobald Acker in Bauland umgewandelt wird, bekommt die Gemeinde automatisch ein Vorkaufsrecht für 60 Prozent der Fläche. Ein anderer Weg, die Spekulation mit Bauland zu stoppen, wird in Brüssel erprobt. Eine Gruppe von Bürgern gründete einen Community Land Trust, eine Art Grund- und Bodenstiftung mit einer zentralen Idee: Wenn Immobilien ohne das Land verkauft werden, auf dem sie stehen, werden sie dadurch erschwinglicher. Auf diese Weise schafft der Community Land Trust Wohnungen, die auch für Einkommensschwache bezahlbar sind.



Der Hausbau ist für viele Deutsche das aufregendste, größte und teuerste Projekt ihres Lebens. Doch häufig sorgen gravierende Baumängel dabei für Stress. Die dritte Folge der "ZDF.reportage"-Reihe "Wohnstress" beleuchtet den "Baupfusch". Die ersten beiden "Wohnstress"-Folgen über "Mieterangst" und "Eigenheim" stehen in der ZDFmediathek zur Verfügung. ZDFinfo zeigt sie am Sonntag, 12. Mai 2019, ab 15.30 Uhr.



