Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Metro AG auf "Underperform" mit einem Kursziel von 12,10 Euro belassen. Analyst Bruno Monteyne bezog sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf einen Medienbericht, wonach der Handelskonzern kurz davor stehe, seine Supermarktkette Real an zwei Immobilieninvestoren zu veräußern. Monteyne rechnet damit, dass von dem kolportierten Verkaufserlös von 900 Millionen Euro Sozialplankosten in Höhe von 180 bis 220 Millionen Euro abzuziehen seien, die Metro im Zuge einer möglichen Schließung von Filialen wohl zahlen müsste. Damit bleibt der Experte den Aktien gegenüber weiter skeptisch eingestellt./la/mis/ag

