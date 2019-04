Lange hat es gedauert, bis der Aktie von Evotec der Ausbruch auf ein neues Mehrjahreshoch gelungen ist. Am vergangenen Freitag war es endlich soweit. Nach Veröffentlichung der Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr am Donnerstag ist schließlich der Knoten geplatzt. Der Umsatz stieg um 42 Prozent auf 375,4 Millionen Euro. Hierzu trugen neben zahlreichen Meilensteinzahlungen aus den Partnerprogrammen, auch der übernommene US-Auftragsforscher Aptuit bei. Hinzu kam ein gut laufendes Tagesgeschäft. Meilensteine wurden 2018 vor allem in den Kooperationen mit Bayer in den Bereichen Endometriose/chronischem Husten sowie Nierenerkrankungen und in den iPSC-basierten Allianzen mit Celgene im Bereich Neurodegeneration sowie mit Sanofi im Bereich Diabetes erreicht. Das bereinigte Ebitda verbesserte sich um 67 Prozent auf 95,5 Millionen Euro, ohne Einmaleffekte etwa aus Steuergutschriften waren es 92 Millionen Euro. Unter dem Strich ergab sich ein Gewinn von rund 84 Millionen Euro, nach rund 23,5 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Und auch der Ausblick überzeugte.

