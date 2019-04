Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Air Liquide von 125,50 auf 127 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Theodora Lee Joseph passte ihre Schätzungen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie an die vorläufigen Umsatzzahlen des Industriegasekonzerns für das erste Quartal 2019 an. Das Wachstum bleibe stark über alle Bereiche hinweg./mf/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 03.04.2019 / 10:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0059 2019-04-03/14:36

ISIN: FR0000120073