Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Michelin auf "Buy" mit einem Kursziel von 135 Euro belassen. Der französische Reifenhersteller dürfte von steigenden Zahlen von Hybrid- und Elektrofahrzeugen profitieren, schrieb Analyst Gaetan Toulemonde in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Diese seien größer und schwerer und hätten ein höheres Drehmoment, weshalb die Reifen solcher Fahrzeuge der günstigste Weg seien, um CO2-Emissionen zu vermeiden./bek/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 03.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.04.2019 / 05:21 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0061 2019-04-03/14:38

ISIN: FR0000121261