Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Auetal (pta026/03.04.2019/14:20) - Dr. Hans-Peter Breuer wurde zum 01.04.2019 in den Vorstand der Dr. Bock Industries AG berufen.



Dr. Hans-Peter Breuer was appointed to the Management Board of Dr. Bock Industries AG as of April 1st, 2019.



