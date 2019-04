Berlin (ots) - Im Bundestagswahlkampf 2017 verbreitete die CDU den Slogan «Für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben». Hat sie ihn von der DDR-Staatspartei SED abgekupfert? Diesen Eindruck versucht ein Facebook-Beitrag zu erwecken.



Als angeblicher Beweis wurde ein Foto gepostet, das ein SED-Straßenplakat mit der Losung «Für ein Land, in dem wir gut und gerne leben» zeigen soll - zum 11. SED-Parteitag 1986. Darüber ein Bild von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit dem beinahe wortgleichen Wahlkampfslogan der CDU.



BEWERTUNG: Das untere Foto ist gefälscht.



FAKTEN: Der Facebook-Post lässt sich schnell als Bildmontage entlarven. Im Internet ist ein - bis auf die Parole - quasi identisches, historisches Foto zu finden: http://ots.de/mWiXXh http://ots.de/opk5vf



Der Slogan darauf entspricht der SED-Rhetorik der 1980er Jahre: «Alle Kraft zur Stärkung unseres sozialistischen Vaterlandes der Deutschen Demokratischen Republik».



Wer die historische Farbaufnahme mit dem vermeintlichen SED-Slogan auf dem Facebook-Foto in Schwarz-Weiß vergleicht, erkennt bei genauem Hinsehen ein Detail, das auf die Bildmontage hindeutet: Auf beiden Fotos ist der Rasen unterhalb der Plakatwand identisch. Zudem ist auf beiden Bildern neben dem Pfahl ganz rechts an der gleichen Stelle ein heller Punkt zu sehen - vermutlich eine Blume.



