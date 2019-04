San Diego und Wetteren, Belgien (ots/PRNewswire) - Ajinomoto Bio-Pharma Services ("Aji Bio-Pharma"), ein weltweit führender Anbieter von biopharmazeutischen Auftragsentwicklungs- und Fertigungsdienstleistungen, freut sich, bekannt geben zu können, dass Jean-Baptiste Agnus dem Unternehmen als Vice President of Sales and Marketing beigetreten ist. Herr Angus bringt umfangreiche Führungs-, Geschäfts- und Vertriebserfahrung in den Bereichen biopharmazeutische Auftragsentwicklung und Fertigungsindustrie mit ein.



Herr Agnus schließt sich Aji Bio-Pharma nach 13-jähriger Tätigkeit bei Novasep an, wo er eine Reihe von Führungspositionen im Bereich Business Development mit wachsender Verantwortung in Europa und den USA wie Business Development Manager - Europe, und Sr. Director API Sales für den Geschäftsbereich Synthetic Molecules innehatte, und verantwortete zuletzt als Head of Sales & Business Development North America sowohl die Small Molecule API als auch Biologika-Auftragsfertigung. Vor seiner Zeit bei Novasep war Herr Agnus als Business Manager bei Isochem in der SNPE-Gruppe tätig.



"Wir freuen uns, Jean-Baptiste in unserem globalen Führungsteam bei Aji Bio-Pharma willkommen zu heißen", sagt David Enloe, President und CEO von Aji Bio-Pharma. "Wir sind zuversichtlich, dass sich Jena-Baptiste mit seinen über 18 Jahren ergebnisorientierter kommerzieller CDMO-Entwicklungserfahrung in der biopharmazeutischen Auftragsfertigungsindustrie als starker Leiter für unsere globalen Vertriebs- und Marketingteams erweisen wird. Sein Engagement für den Aufbau zuverlässiger Partnerschaften mit Kunden und die Weiterentwicklung ihrer Produktpipelines passt hervorragend zu unserem Unternehmen, und seine umfangreiche internationale Erfahrung wird die Beziehungen zu unseren globalen Kunden weiter vertiefen".



Informationen zu Ajinomoto Bio-Pharma Services



Ajinomoto Bio-Pharma Services ist eine voll integrierte Auftragsentwicklungs- und Fertigungsorganisation mit Standorten in Belgien, den Vereinigten Staaten, Japan und Indien, die umfassende Dienstleistungen im Bereich der cGMP-konformen Herstellung und der aseptischen Endabfüllung von nieder- und großmolekularen aktiven pharmazeutischen Wirkstoffen (API) und Zwischenprodukten anbietet. Ajinomoto Bio-Pharma Services offeriert eine breite Palette von innovativen Plattformen und Leistungen, die vorklinische und Pilot-Programme bis hin zu kommerziellen Mengen abdecken, darunter: Corynex®-Technologie zur Proteinexpression, Oligonukleotidsynthese, Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (AWK), hochwirksame API (HPAPI), Biokatalyse, Fließfertigung und vieles mehr. Ajinomoto Bio-Pharma Services ist dem Anspruch verpflichtet, die Bedürfnisse seiner Kunden mit hoher Qualität und erstklassigem Service zu erfüllen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.AjiBio-Pharma.com



