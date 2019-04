DF Deutsche Forfait AG: Wertberichtigungen auf die Vermögenswerte Gläubiger DGAP-Ad-hoc: DF Deutsche Forfait AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Sonstiges DF Deutsche Forfait AG: Wertberichtigungen auf die Vermögenswerte Gläubiger 03.04.2019 / 15:40 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. DF Deutsche Forfait AG: Wertberichtigungen auf die Vermögenswerte Gläubiger Grünwald, 3. April 2019 - Die DF Deutsche Forfait AG (ISIN der Aktie: DE000A2AA204, ISIN der Anleihe: DE000A1R1CC4) hat heute Wertberichtigungen auf das Restrukturierungsportfolio in Höhe von EUR 0,5 Mio. vorgenommen. Das Portfolio gehört zu den sogenannten "Vermögenswerten Gläubiger", die nach dem Insolvenzplan der DF Deutsche Forfait AG der Befriedigung der Insolvenzgläubiger aus dem im Jahr 2016 beendeten Insolvenzplanverfahren dienen. Die Wertberichtigungen betreffen nicht das aktuelle operative Geschäft der Gesellschaft und sind somit nicht ergebniswirksam. Die Wertberichtigung ist notwendig aufgrund einer heute erzielten Einigung über die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen eines Vergleiches bezüglich einer Forderung, die aus einer Transaktion mit einem mexikanischen Schuldner resultiert. Der Abschluss dieses Vergleichs steht noch unter dem Vorbehalt der Unterzeichnung einer Vergleichsvereinbarung. Der Vorstand DF Deutsche Forfait AG Hirtenweg 14 82031 Grünwald T +49 89 21551900-0 F +49 89 21551900-9 E investor.relations@dfag.de http://www.dfag.de Investor Relations/Presse Frederic Hilke IR.on AG T +49 221 9140 970 E investor.relations@dfag.de 03.04.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: DF Deutsche Forfait AG Hirtenweg 14 82031 Grünwald Deutschland Telefon: +49 89 21551900-0 Fax: +49 89 21551900-9 E-Mail: dfag@dfag.de Internet: www.dfag.de ISIN: DE000A2AA204, DE000A1R1CC4, WKN: A2AA20, A1R1CC Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 795425 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 795425 03.04.2019 CET/CEST ISIN DE000A2AA204 DE000A1R1CC4 AXC0243 2019-04-03/15:40