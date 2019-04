AlzChem Group AG: CEO Ulli Seibel verlässt das Unternehmen Ende 2019 nach zehn erfolgreichen Jahren DGAP-News: AlzChem Group AG / Schlagwort(e): Personalie AlzChem Group AG: CEO Ulli Seibel verlässt das Unternehmen Ende 2019 nach zehn erfolgreichen Jahren 03.04.2019 / 15:51 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. AlzChem Group AG: CEO Ulli Seibel verlässt das Unternehmen Ende 2019 nach zehn erfolgreichen Jahren Trostberg, 3. April 2019 - Ulli Seibel, der Vorsitzende des Vorstands der AlzChem Group AG, hat den Aufsichtsrat heute darüber informiert, dass er das Unternehmen zum 31. Dezember 2019 aus persönlichen Gründen verlassen wird. Markus Zöllner, Vorsitzender des Aufsichtsrats: "Herr Seibel hat in den vergangenen Jahren die Neuausrichtung von AlzChem hin zu einem Spezialchemie-Unternehmen samt dem damit verbundenen Investitionsprogramm maßgeblich vorangetrieben. Dafür möchten wir ihm unseren großen Dank aussprechen. Umso mehr bedauern wir das Ausscheiden von Herrn Seibel zum Jahresende." Ulli Seibel: "Nach zehn spannenden und erfolgreichen Jahren an der Spitze von AlzChem ist es für mich Zeit, den Staffelstab weiterzureichen. Ich werde mich bis zum Jahresende weiterhin mit vollem Einsatz einbringen und für einen reibungslosen Übergang Sorge tragen, damit die AlzChem Group AG ihren Wachstumskurs nahtlos fortsetzen kann." Über AlzChem Die AlzChem-Gruppe ist ein vertikal integrierter Hersteller von diversen Chemieprodukten, die auf der NCN-Kette basieren. Dabei handelt es sich um Produkte mit typischer Stickstoff-Kohlenstoff-Stickstoff-Bindung, die in einer Vielzahl von Branchen Anwendung finden. Die Gruppe hat eine führende Marktposition in ausgewählten Nischenmärkten. Der strategische Wachstumsfokus und der Schwerpunkt der umfangreichen Forschung und Entwicklung liegen auf dem Geschäftssegment Specialty Chemicals. Das Unternehmen hat rund 1.560 Mitarbeiter an vier Standorten in Deutschland und drei weiteren im Ausland. 03.04.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: AlzChem Group AG Dr.-Albert-Frank-Str. 32 83308 Trostberg Deutschland Telefon: +498621862888 Fax: +49862186502888 E-Mail: ir@alzchem.com Internet: www.alzchem.com ISIN: DE000A0AHT46 WKN: A0AHT4 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Stuttgart EQS News ID: 795453 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 795453 03.04.2019 ISIN DE000A0AHT46 AXC0249 2019-04-03/15:52