Unterföhring (ots) - - Nur Sky überträgt am Wochenende alle drei Partien des REWE Final Four live - Das erste Halbfinale TSV Hannover-Burgdorf gegen SC Magdeburg ab 15.30 Uhr live auf Sky Sport 1 HD - Das zweite Halbfinale THW Kiel gegen Füchse Berlin frei empfangbar live und exklusiv ab 18.00 Uhr auf Sky Sport News HD - Das Finale am Sonntag ab 14.45 Uhr live auf Sky Sport 1 HD



Unterföhring, 3. April 2019 - Ab dem kommenden Wochenende geht es im deutschen Handball um Titel und der Nachfolger der Rhein-Neckar Löwen wird gesucht, die sich 2018 erstmalig den DHB-Pokalsieg sicherten. Drei der vier Teilnehmer haben diesen Titel bereits gewonnen: THW Kiel ist Rekordträger mit zehn Pokalsiegen, SC Magdeburg errang den Titel zweimal und die Füchse aus Berlin einmal. Nach dem ersten Finaleinzug im vergangenen Jahr hofft Hannover-Burgdorf auf den ersten Pokalgewinn beim diesjährigen REWE Final Four, das erneut in der Hamburger Barclaycard Arena ausgetragen wird.



Sky überträgt am Samstag und Sonntag alle drei Partien des Saisonhöhepunkts aus der Hansestadt live. Das Halbfinale zwischen THW Kiel und Füchse Berlin zeigt Sky live und exklusiv für jedermann frei empfangbar auf Sky Sport News HD.



Ab 15.30 Uhr begrüßen Dennis Beyer und Sky Experte Stefan Kretzschmar die Zuschauer auf Sky Sport 1 HD, wenn das erste Halbfinale ansteht. Markus Götz und Sky Experte Martin Schwalb kommentieren die Partie TSV Hannover-Burgdorf gegen SC Magdeburg.



Ab 18.00 Uhr geht es auf Sky Sport News HD mit dem zweiten Halbfinale weiter. Die Partie THW Kiel gegen Füchse Berlin ist live und exklusiv für jedermann frei empfangbar auf dem 24-Stunden Nachrichtensender zu sehen. Karsten Petrzika und Stefan Kretzschmar kommentieren.



Die Live-Berichterstattung vom Finale am Sonntag beginnt ebenfalls um 14.45 Uhr auf Sky Sport 1 HD. Markus Götz und Stefan Kretzschmar kommentieren dann die Entscheidung des DHB-Pokals 2019.



Das REWE Final Four in Hamburg am Wochenende live bei Sky und Sky Go sowie ohne lange Vertragsbindung mit Sky Ticket und in zahlreichen Sky Sportsbars:



Samstag:



15.30 Uhr: Halbfinale TSV Hannover-Burgdorf - SC Magdeburg live auf Sky Sport 1 HD



18.00 Uhr: Halbfinale THW Kiel - Füchse Berlin *exklusiv* auf Sky Sport News HD



Sonntag:



14.45 Uhr: das Finale live auf Sky Sport 1 HD



Über Sky Deutschland:



Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Original Productions. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Unterhaltungskonzern Sky Limited.



OTS: Sky Deutschland newsroom: http://www.presseportal.de/nr/33221 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_33221.rss2



Pressekontakt: Kontakt für Medien: Jens Bohl External Communications / Sports Tel. +49 (0) 89 9958 6869 jens.bohl@sky.de twitter.com/SkyDeutschland