Ottawa, Ontario (ots/PRNewswire) - Die Royal Canadian Mint, die stets darum bemüht ist, kanadisches Talent zu präsentieren, arbeitet mit Star-Fotograf und Video-Blogger Peter McKinnon zusammen, um eine innovative Münzserie herauszubringen, die drei von Kanadas berühmtesten Landschaften zeigt. Den Auftakt der Serie macht eine 2 Unzen schwere Feinsilbermünze, die in voller Farbpracht den Moraine Lake in Alberta abbildet und deren Randgravur die Blendenlamellen der Kameralinse zeigt. Fotografie-Fans werden sicherlich die "f-Stop"-Blende erkennen, die in eine der Lamellen graviert ist. Diese Münze, auf der sich anstelle der klassischen Initialen die Unterschrift des Fotografen befindet, ist nun käuflich erwerbbar.



Diesen Monat bietet die Mint außerdem eine Reihe exquisiter Kreationen für Käufer der exklusivsten Sammlungen an, darunter die 2019-Reingoldmünze (250 $) - "Her Majesty Queen Elizabeth II's Sapphire Tiara". 28 Diamanten und vier Saphire schmücken eine 99,99 % Reingoldmünze, die die Pracht dieses berühmten königlichen Schmuckstücks festhält.



Die Luxus-Reihe setzt sich mit der 2019-Münze aus reinem Platin (300 $) fort: "Maple Leaf Forever" zeigt ein Design von Celia Godkin und ist mit durchsichtiger roter Emaille verziert. Schließlich wird noch das 40. Jubiläum des Gold Maple Leaf-Barren auf einer beeindruckenden 5 Unzen schweren 99,99 % Reingoldmünze gewürdigt, die das charakteristische Ahornblatt-Design im Reverse Proof abbildet: eine brillante Verarbeitung des von einem glänzenden Bereich umgebenen Blattes.



Sonstige Sammlerstücke, die in diesem Monat angeboten werden:



- Die 2019-Feinsilbermünze (3 $) "Queen Elizabeth Rose Blossoms" mit rosévergoldetem Design des Künstlers Claudio D'Angelo; - Das 2019 Special Edition Silver Dollar Proof-Set mit einer Farbversion des Proof Silver Dollar der Mint in Erinnerung an den 75. Jahrestag des D-Day; - Die 2019-Feinsilbermünze (30 $) "Majestic Birds in Motion: Canada Geese", die von Pierre Leduc entworfen wurde und ein Multi-Frame-Hologramm aufweist, das den Flügelschlag eines der Stars der kanadischen Lüften darstellt; - Die 2019-Feinsilbermünze (50 $) "My Inner Nature: Arctic Fox" verfügt in der Mitte über ein Design des Künstlers Jayson Fuerstenberg aus Vancouver, das eine vergoldete Umrandung aufweist; - Die 2019-Umlaufmünzrolle - 50 Cents; - Die 2019-Feinsilbermünze (3 $) "Celebrating Canadian Fun and Festivities - Cherry Blossoms", entworfen von Steve Hepburn; und - Die 2019-Feinsilbermünze (5 $) "Zodiac Series: Taurus", designt von Jori Van Der Linde.



Münzprägungen, Preise und vollständige Hintergrundinformationen zu jedem Produkt finden Sie unter der Registerkarte "Shop" auf www.mint.ca. Bilder der Münzen sind hier verfügbar.



Alle diese Produkte können direkt bei der Mint unter 1-800-267-1871 in Kanada, 1-800-268-6468 in den USA oder auf der Website der Mint bestellt werden. Die Münzen sind auch in den Boutiquen der Royal Canadian Mint in Ottawa und Winnipeg sowie über unser globales Netzwerk von Händlern und Distributoren erhältlich, einschließlich der teilnehmenden Filialen der Canada Post.



Die Royal Canadian Mint ist eine sogenannte Crown Corporation, die für die Prägung und den Vertrieb der kanadischen Umlaufmünzen verantwortlich ist. Die Mint ist als eines der größten und vielseitigsten Münzämter der Welt anerkannt. Sie bietet eine breite Palette von spezialisierten, hochwertigen Münzprodukten und damit verbundene Dienstleistungen auf internationaler Ebene an. Weitere Informationen über die Mint, ihre Produkte und Dienstleistungen finden Sie unter http://www.mint.ca.



