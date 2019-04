Berlin (www.aktiencheck.de) - Die diesjährigen Hannover Messe steht unter dem Thema Integrated Industry - Industrial Intelligence, so die CDU/CSU-Bundestagsfraktion in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Dazu erklärt der digitalpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Tankred Schipanski: "Auch in diesem Jahr demonstriert die deutsche Industrie auf der Hannover Messe ihre Wettbewerbsfähigkeit im globalen Markt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...