IDEMIA, der weltweit führende Anbieter im Bereich "Augmented Identity?, gab heute bekannt, dass Telefónica im Rahmen seiner Digitalisierungsmaßnahmen IDEMIA als ersten südamerikanischen Anbieter für digitale Identität, Mobilfunk-KYC und mobile Speicherung digitaler Signaturen für papierlose Verträge ausgewählt hat.

Movistar Chile (die lokale Tochtergesellschaft von Telefónica) beauftragte IDEMIA mit der Bereitstellung einer Komplettlösung eines KYC-Dienstes für Verkaufsmitarbeiter zur Registrierung von Neukunden. Sämtliche neuen Geschäftspapiere werden mithilfe von Gesichtserkennung und digitaler Signaturen erstellt. Der bereitgestellte Dienst wird eine mobile App für Tablets und Smartphones umfassen, damit die Verkaufsmitarbeiter vor Ort die ID-Dokumente der Kunden mit in den biometrischen Datenbanken gespeicherten Fotos, die ihrerseits die digitale Identität eines Kunden darstellen, abgleichen können. Daraufhin können die Kunden ihren neuen Vertrag elektronisch signieren.

Der aktuelle Deal beweist das anhaltende Vertrauen von Telefónica in die Kompetenz von IDEMIA bei der Mobilfunktechnik, nachdem IDEMIA Telefónica bereits früher Plattformen für SIMs, Over-the-Air und M2M eSIM Global Subscription Management bereitgestellt hatte.

In Zukunft wird die digitale Technik für mehr Sicherheit sorgen in einer Welt, in der jeder unbesorgt seinen täglichen Aufgaben nachgehen kann. Mithilfe der Technologie von IDEMIA können sich Kunden, einschließlich Mobilfunk-Neukunden, von zu Hause aus selbst registrieren.

Enrique Gonzalo Berrocal Anrique, Submanager Digital Process Transformation von Telefónica Chile, erklärte: "IDEMIA ist ein führendes Unternehmen und hat sich als unser allererster südamerikanischer Partner für die Bereitstellung einer digitalen Gesamtlösung für unsere Kunden qualifiziert. Jetzt können wir das beste digitale Shopping-Erlebnis anbieten, gestützt auf wasserdichte Sicherheit bei der digitalen Identität, mit einer papierlosen, reibungslosen und intuitiven Kundenregistrierung."

Fabien Jautard, Executive Vice-President für Tätigkeiten von Mobilfunkbetreibern bei IDEMIA, erklärte: "Telefónica vertraut uns erneut die Bereitstellung einer Gesamtlösung für die digitale Kundenidentität an, erstmals in Südamerika, mit mobiler KYC-Registrierungs- und Authentifizierungsdiensten. Wir werden eine sichere, praktische Anmeldung neuer Kunden in allen Movistar-Filialen ermöglichen."

Über IDEMIA

IDEMIA, der weltweit führende Anbieter im Bereich "Augmented Identity?, stellt eine vertrauenswürdige Umgebung bereit, in der Bürger und Verbraucher gleichermaßen in der Lage sind, ihre täglichen Aktivitäten (wie z. B. Bezahlen, Vernetzen, Reisen und Wählen) sowohl in der physischen als auch in der digitalisierten Welt auszuführen.

Die Sicherung unserer Identität ist in der Welt, in der wir heute leben, von allergrößter Bedeutung. Mit unserem entschiedenen Eintreten für "Augmented Identity?, eine Identität, die für Privatsphäre und Vertrauen sorgt und sichere, authentifizierte und verifizierbare Transaktionen gewährleistet, definieren wir die Art und Weise neu, wie wir denken, wie wir produzieren und wie wir eines der wichtigsten Güter unsere Identität für Personen oder Objekte nutzen und schützen, und zwar immer und überall dort, wo es um Sicherheit geht. Wir stellen "Augmented Identity? für internationale Kunden aus den Sektoren Finanzen, Telekommunikation, Identitätsdienste, öffentliche Sicherheit und IoT bereit.

IDEMIA beschäftigt 13 000 Mitarbeiter weltweit und hat Kunden in 180 Ländern.

Weitere Informationen finden Sie unter www.idemia.com Folgen Sie der @IDEMIAGroup auf Twitter

