Bayer plant 2,80 Euro als Dividende für das abgelaufene Geschäftsjahr 2018 auszuschütten. Dafür will sich das Management rund um CEO Werner Baumann auf der Hauptversammlung am 26. April grünes Licht einholen. Der Firmenlenker wird sich dort mit Sicherheit unangenehmen Fragen und frustrierten Aktionären stellen müssen angesichts der Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten in den USA.

