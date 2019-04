An den US-Börsen haben die Anleger am Mittwoch zwischen Hoffnung und Enttäuschung geschwankt. Während der wichtigste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial nach negativen Stimmungsdaten aus dem Dienstleistungsgewerbe seine Gewinne vom Handelsstart wieder abgab, hielten sich S&P 500 und Nasdaq 100 weiter im Plus. Sie wurden gestützt von neu erwachten Hoffnungen auf ein baldiges Ende des Handelskonflikts zwischen den zwei weltgrößten Volkswirtschaften USA und China. Hinzu kam eine Branchenstudie der japanischen Bank Nomura zu amerikanischen Chipwerten.

Im frühen Handel zeigte sich der Leitindex Dow zuletzt kaum verändert mit minus 0,02 Prozent auf 26 175,16 Punkte. Der den breiten Markt abdeckende S&P-Index legte um 0,24 Prozent auf 2874,14 Punkte zu. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 gewann 0,51 Prozent auf 7538,18 Zähler.

Laut einem Bericht der "Financial Times" haben die USA und China die meisten Hürden gemeistert und steuern auf ein Ende des Zollstreits zu. Mit dem Verhandlungsstand vertraute Personen hätten zudem gesagt, dass die aktuellen Verhandlungen zwischen dem US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer, dem US-Finanzminister Steven Mnuchin und Chinas Vize-Premierminister Liu He die möglicherweise entscheidende Gesprächsrunde sein könnte. Offen seien noch die Fragen, wie schnell bereits eingeführte US-Zölle auf chinesische Waren wieder abgeschafft werden und wie sichergestellt wird, dass China sich an vereinbarte Zusagen hält.

Die neuen US-Konjunkturdaten enttäuschten derweil. So war der Anstieg der Beschäftigung in der Privatwirtschaft im März überraschend gering und zudem hatte sich die Stimmung im Dienstleistungsgewerbe der USA im selben Zeitraum deutlicher eingetrübt als erwartet./ck/he

