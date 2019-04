CANCÚN, Quintana Roo, April 03, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- NexusTours freut sich, bekannt geben zu können, dass Tino Varela als Sales Manager LATAM dem Team beigetreten ist. Er ist Juan Derudi, Commercial Director Central America & Latam, direkt unterstellt.



Ursprünglich aus Brasilien verfügt Tino über 20 Jahre Erfahrung in der Tourismusbranche. Seine Karriere entwickelte sich in Unternehmen wie den Plaza Hotels in Brasilien und American Executive, einem der wichtigsten Reiseveranstalter in der Region.

Juan Derudis Kommentar zu diesen Neuigkeiten war: "Wir bauen ein Team aus großartigen Profis auf, mit Erfahrung und Dynamik - und vor allem - mit exzellenten Leuten. Tino Varela verfügt über die erforderlichen Kenntnisse und das Fachwissen, um unseren ehrgeizigen kommerziellen Expansionsplan, den wir uns für Lateinamerika - einem für uns ganz wichtigen Markt - gesetzt haben, zu realisieren."

Tino wird für die Märkte in Brasilien, Uruguay, Argentinien, Paraguay, Bolivien und Chile verantwortlich sein und das innovative Tool NexusCube fördern, das eine sofortige Bestätigung aller Nexus-Produkte und -Dienstleistungen ermöglicht, entweder durch Konnektivität durch APIs für XML-Integrationen oder über die exklusive Online-Plattform für Reisepartner (Travel Partner Portal).

Als neue Reiseziele für Kunden in der Region gab Nexus darüber hinaus vor kurzem die Öffnung von Florida, New York und Las Vegas bekannt, immer mit demselben hohen Standard wie die übrigen 56 Reiseziele, an denen das Unternehmen operiert, ein Kundendienst rund um die Uhr und ein breites Portfolio von Unterkünften, Aktivitäten, Transport und alle Arten von touristischen Dienstleistungen.

Ruben Gutierrez - President Sunwing Destination Services / NexusTours, fügte hinzu: "Lateinamerika war schon immer ein wichtiger Markt für uns, der Verkäufe in 19 Ländern über 56 Reiseziele in der Karibik, Mexiko, Mittel- und Nordamerika, wo das Unternehmen tätig ist, generiert. Wir wissen, dass Reisepartner und Kunden aus diesen Ländern einen hochwertigen Service, die Vielfalt und den Unterschied bei unserem Angebot von Aktivitäten und Unterbringungen schätzen, sowie unsere Erfahrung als Lokalexperten. Es ist unsere Verpflichtung, ihnen all dies zu bieten, zusammen mit der modernsten Online-Distrubtionstechnologie: NexusCube.

"Wir sind zuversichtlich, dass Tino Varelas menschliche und professionelle Werte perfekt mit unserer DNA und unserer Vision übereinstimmen, und dass er eine außergewöhnliche Rolle bei unserer kommerziellen Expansion in der Region spielen wird.?

Über NexusTours

NexusTours ist das führende Reiseziel-Managementunternehmen in Mexiko, der Karibik, Mittelamerika und den Vereinigten Staaten mit Vertretungen in 19 Ländern und über 56 Reisezielen. Als Lokalexperten an den Reisezielen, die sie bedienen, bietet NexusTours ein umfangreiches Portfolio von Unterkunftsoptionen, einschließlich über 16.000 Hotels, Transferleistungen (einschließlich geteilten, privaten und Luxus-Optionen) von allen Flughäfen und Seehäfen, über 4.000 Exkursionen für Reisende jeden Alters und Interesses sowie einen Kundendienst der Weltklasse. Als Teil der Sunwing Travel Group bietet NexusTours Reiseziel-Dienstleistungen für eine Reihe führender nordamerikanischer und europäischer Reiseveranstalter, einschließlich Sunwing Vacations, Vacation Express und TUI Travel Group, neben über 1.500 Reisepartnern in Lateinamerika, Mexiko, Nordamerika und Europa.

Über NexusCube

NexusTours hat vor kurzem NexusCube eingeführt, einen One-Stop-Shop, in dem Reisepartner alle Arten von Reisedienstleistungen finden können, die von Lokalexperten an den Reisezielen, an denen sie über Kundenbetreuung verfügen, angeboten werden. Die Online-Plattform umfasst Optionen zur Auswahl von Hotels, Transfers, Touren und Exkursionen und liefert sofortige Bestätigungen für alle gebuchten Dienstleistungen. Für weitere Informationen über den Zugriff auf die Plattform besuchen Sie bitte: https://corporate.nexustours.com/corporate/

Presseanfragen

Milagros Alfonzo

Communication Coordinator

NexusTours

malfonzo@nexustours.com

Pablo Gutiérrez

Senior Corporate Director Strategy & Marketing

pgutierrez@nexustours.com