Viola Grebe blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen.



Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise Aixtron. Die neuen Hoffnungen auf ein baldiges Ende des Handelsstreits zwischen China und den USA treiben die Aktie an. Bei den Verkäufen steht 1&1 Drillisch im Fokus. Der Konzern befindet sich mit im 5G-Bieterkampf. Die Analysten der HSBC äußerten sich in dem Zusammenhang skeptisch.