FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
DESERT MOUNTAIN EGY CORP. QM01 CA25043D1078
AB/FROM ONWARDS 03.04.2019 16:19 CET
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
DESERT MOUNTAIN EGY CORP. QM01 CA25043D1078
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