Brüssel (www.aktiencheck.de) - EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat angesichts der Erklärung von Premierministerin May gestern (Dienstag) Abend dafür plädiert, dem Austrittsabkommen mit dem Vereinigten Königreich noch eine Chance zu geben, so die EU-Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...