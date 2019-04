Zürich (ots) - Computerspiel-Entwickler aus der Schweiz ziehen die

Aufmerksamkeit amerikanischer Grosskonzerne auf sich. Das berichtet

die «Handelszeitung» in der neusten Ausgabe. Der Trend zu neuen

Streaming-Technologien im Online-Gaming erfordert exklusive und

publikumswirksame Inhalte auf den neuen Spieleplattformen von Google

und anderen Technologiekonzernen. Schweizer Studios liefern zu.



So ist die Firma Giants Software in Schlieren mit ihrem

Farming-Simulator bereits auf die neue Game-Streaming-Plattform

Stadia von Google aufgesprungen. «Wir stehen im Austausch mit Google

und portieren aktuell den Landwirtschaftssimulator auf die neue

Plattform», bestätigt Giants-Teilhaber Thomas Frey. Der Simulator ist

das erfolgreichste Spiel des Landes mit einem Umsatz im hohen

zweistelligen Millionenbereich seit 2008.



Auch das Zürcher Spielstudio Gbanga arbeitet an einer grösseren

Produktion mit Universal Studios in den USA. Universal kooperiert mit

Gbanga bei der Produktion eines Serienhits aus den achtziger Jahren,

der zuletzt von Netflix über mehrere Staffeln neu aufgelegt wurde.

«Bei Erfolg kommt die Portierung auf andere Plattformen», sagt

Gbanga-Chef Matthias Sala. Gbanga setzte sich gegen 550 Bewerber für

die Grossproduktion durch. Koproduktionen zwischen

US-Unterhaltungsriesen und Schweizer Firmen sind noch selten. In der

Branche wird spekuliert, dies könnte der nächste Millionenseller nach

dem Farming-Simulator werden.



Originaltext: Handelszeitung

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009535

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009535.rss2



Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel: 058 269 22 90