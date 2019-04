Die Acotel-Gruppe hält weiterhin eine Beteiligung von 25 an Bucksense.

Bucksense ist ein US-amerikanischer Dienstleister mit Niederlassungen in New York, Madrid, Rom und Mumbai, der eine programmatische Plattform für Werbetreibende und Agenturen bietet, die das Brand Building im eigenen Haus haben möchten. Bucksense bietet Vermarktern die Kontrolle über den Medieneinkauf mit einer direkten und einfachen Schnittstelle. Die Creative Suite von Bucksense ist eine der weltweit ersten kreativen Self-Service-Lösungen für Werbung, die programmatische Daten nutzt. Reaktive Anzeigenformate ermöglichen es Nutzern, mehrere Wege zu gehen (Themenwechsel, Termine verreinbaren, Opt-out usw.), und zwar innerhalb einer Anzeigeneinheit, wodurch intelligente und selbstlernende Kampagnen erstellt werden.

"Die programmatische Werbung war ein entscheidender Faktor in der Online-Werbung und hat die Art und Weise, wie Werbetreibende und Publisher interagieren, drastisch verbessert", sagte Lefebvre. "Programmatische Werbung", so Lefebvre weiter, "ist ein äußerst mächtiges Instrument, das sich ständig weiterentwickelt, aber alle seine Facetten behalten einen gemeinsamen Nenner bei: Effizienz. Bei Silversea haben wir vor sechs Jahren damit begonnen, stark in die digitale Kommunikation zu investieren, wobei Silversea einer der Pioniere in der Kreuzfahrtindustrie ist. Die jetzige Investition unserer Holdinggesellschaft Heritage ist eine Bestätigung unserer festen Überzeugung, dass die digitale Welt, in der wir leben, eine bessere Welt ist und mit Plattformen wie Bucksense, die mit vollständiger Transparenz den Anforderungen einer immer anspruchsvolleren Kundschaft gerecht werden, noch besser werden kann."

Cristian Carnevale, CEO und Gründer von Bucksense, ergänzte: "Bucksense wurde 2012 gegründet, weil wir einen Bedarf erkannten, dass Marken die Kontrolle über ihre Werbeausgaben und die Qualität ihrer Werbung wieder selbst übernehmen. Die Tatsache, dass die Heritage Group beschlossen hat, unser Vorhaben finanziell zu unterstützen, garantiert für mich, dass Bucksense schnell zu einer führenden und revolutionären Größe in der Programm-Werbebranche werden wird."

Heritage Group ist eine Investmentgesellschaft unter der Führung von Manfredi Lefebvre, die in verschiedene Branchen investiert, darunter Reisen, Freizeit und Gastronomie sowie andere diversifizierte Unternehmen. Heritage verwandelte Silversea Cruises, das 1994 von Manfredis Vater gegründete Familienunternehmen, in die erfolgreichste Luxus-Kreuzfahrtgesellschaft der Welt mit einer globalen Organisation, einer Flotte von neun Schiffen und fünf weiteren in der Bau-/Bestellphase. Heritage verkaufte die Mehrheitsbeteiligung von Silversea im Sommer 2018 an Royal Caribbean zu einem Unternehmenswert von über zwei Milliarden Dollar und investierte kürzlich einen Teil des Eigenkapitals in den Erwerb von 85 an Abercrombie und Kent, das zweifellos als das am höchsten bewertete Luxus-Reiseunternehmen der Welt gilt.

