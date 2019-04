Zürich (ots) - Das Kreuzlinger Fotounternehmen Ifolor hat einen

neuen Chef. Hannes Schwarz folgt auf seinen Bruder Filip Schwarz.

Hannes leitete bislang die Finanzen und führte das Unternehmen im

letzten Jahr interimistisch. «Die CFO-Funktion werde ich bis auf

weiteres ad interim wahrnehmen», sagt er zur «Handelszeitung».



Filip Schwarz hat im Frühling 2018 die Führung über Ifolor auf

eigenen Wunsch abgegeben. Er leitete den Hersteller von Fotoalben

während dreier Jahre. In seiner Zeit ist das Unternehmen zu einem der

grössten Player im Schweizer Digital-Business aufgestiegen.

Beobachter schätzen den Online-Umsatz in der Schweiz auf 100

Millionen Franken.



Zu weiteren Rochaden ist es im Verwaltungsrat gekommen. Sven Andrä

und Herbert Bay ergänzen das strategische Gremium der Thurgauer. Bay

ist ein Spezialist auf dem Gebiet der Computer Vision. Er ist eine

Grösse in der Schweizer Startup-Szene, seitdem er sein Unternehmen

Kooaba für eine Millionensumme an den US-Chip-Hersteller Qualcomm

verkauft hat.



«Die Berufungen von Herbert Bay und von Sven Andrä in den

Verwaltungsrat freuen mich sehr», sagt Hannes Schwarz zur

«Handelszeitung». «Beide Persönlichkeiten verstärken unsere

strategische Kompetenz für digitale Lösungen.»



