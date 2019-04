WTI Oil hat ein wichtiges Widerstandscluster überwinden und somit ein starkes Kaufsignal generieren können. Im Vergleich zu unserer letzten Kommentierung hat sich das Chartbild damit erheblich aufgehellt. Wie weit kann das Kaufsignal nun tragen? Unsere letzte Kommentierung beendeten wir am 27.03. an dieser Stelle mit "[…] Für WTI Oil wird es sich wohl an der Marke von 60,0 US-Dollar entscheiden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...