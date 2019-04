Das von Thyssen-Krupp und Tata Steel geplante Joint Venture könnte noch untersagt werden. Für diesen Fall will der Betriebsrat einen Schutz für die Mitarbeiter.

Die Stahlkocher von Thyssen-Krupp haben die Hängepartie um das geplante Joint Venture mit Tata Steel kritisiert und einen umfassenden Schutz für den Fall eines Scheiterns gefordert. "Es kann nicht sein, dass die Belegschaften dann die Leidtragenden sind", sagte Stahl-Betriebsratschef Tekin Nasikkol am Mittwoch in Duisburg. Daher müssten auch in diesem Fall die gleichen Schutzbestimmungen gelten, die beim Zustandekommen des Gemeinschaftsunternehmens gelten sollten.

Danach seien betriebsbedingte Kündigungen bis Ende 2026 ausgeschlossen und ein Erhalt der Standorte garantiert. Für die 27.000 Mitarbeiter von Thyssen-Krupp Steel Europe sei bei der ganzen Diskussion um das Stahlbündnis ihr ...

