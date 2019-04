LION E-Mobility AG: LION E-Mobility veröffentlicht EUR 2,5 Mio Investition von bestehendem bedeutsamem strategischem Investor DGAP-Ad-hoc: LION E-Mobility AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Finanzierung LION E-Mobility AG: LION E-Mobility veröffentlicht EUR 2,5 Mio Investition von bestehendem bedeutsamem strategischem Investor 03.04.2019 / 18:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. LION E-Mobility AG möchte informieren, dass ein Investment in Höhe von EUR 2,5 Mio mit einem bestehenden bedeutsamen strategischen Investor unterzeichnet wurde. Der Verwaltungsrat hat beschlossen, das Aktienkapital von CHF 998.426,91 unter Verwendung von genehmigtem Kapital um CHF 92.857,05 durch Ausgabe von 714.285 neuen Aktien zu einem Gesamtausgabepreis von EUR 2,5 Mio. zu erhöhen. Die Bezugsrechte der Aktionäre wurden ausgeschlossen. Tobias Mayer Präsident des Verwaltungsrats Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung: LION E-Mobility freut sich, eine Investition von EUR2,5 Mio. von Herrn Ian Mukherjee, der bereits ein bedeutender bestehender strategischer Investor des Unternehmens ist, bekannt zu geben. Herr Mukherjee wird 714'285 Aktien zeichnen und damit seine Position nach seiner bedeutenden Investition in LION E-Mobility im Jahr 2017 erweitern. Herr Mukherjee wird eng mit dem Verwaltungsrat von LION E-Mobility zusammenarbeiten und sich insbesondere auf die Verhandlungen mit potenziellen großen Industriepartnern konzentrieren. Er wird unterstützt von Christian Kutscher, ehemals Managing Director bei JPMorgan, London und derzeitiger Berater von LION E-Mobility. Der Verwaltungsrat wird Herrn Mukherjee als zusätzliches Mitglied des Verwaltungsrats in einer Pressemitteilung vorschlagen, die in Kürze folgen wird. 'Wir freuen uns sehr darauf, einen erfahrenen Investor wie Herrn Mukherjee möglicherweise bald in unserem Verwaltungsrat zu begrüßen und werden seine Wahl nachdrücklich unterstützen', sagte Tobias Mayer, Präsident des Verwaltungsrats. 'Herr Mukherjee wird LION E-Mobility wertvolle Beziehungen und Kontakte zu potenziellen Finanz- und Automobilpartnern bringen'. Über Ian Mukherjee Ian Mukherjee war Gründer und Chief Investment Officer von Amiya Capital, einem in London ansässigen Hedgefund mit mehr als 2 Milliarden Dollar unter Management, der hauptsächlich in Schwellenländer und Büros in Europa und Asien investiert war. Herr Mukherjee schloss Amiya Capital im Jahr 2018, um sich voll und ganz auf sein Family Office zu konzentrieren und Vorstandspositionen in mehreren for- und non-for-profit Unternehmen und Trusts einzunehmen. Vor der Gründung von Amiya im Jahr 2005 war Ian Partner und Managing director bei Goldman Sachs, wo er 14 Jahre lang tätig war, davon 6 Jahre in Asien. 03.04.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: LION E-Mobility AG Lindenstraße 16 6340 Baar Schweiz Telefon: +41 (0)41 500 54 11 Fax: +41 (0)41 500 54 12 E-Mail: info@lionemobility.de Internet: www.lionemobility.com ISIN: CH0132594711, CH0132594711 WKN: A1JG3H , A1JG3H Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, Hamburg, München (m:access) EQS News ID: 795529 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 795529 03.04.2019 CET/CEST ISIN CH0132594711 CH0132594711 AXC0287 2019-04-03/18:01