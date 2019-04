Zürich (ots) - Das Ende der Eistee-Partnerschaft mit Coca-Cola

macht Nestlé zu schaffen. Der Konzern hat im ersten Jahr nach der

Auflösung des Joint Venture mit dem Getränkegiganten Marktanteile

verloren, während Coca-Cola zulegte. Das zeigen Zahlen des

Marktforschungsunternehmen Euromonitor, die der «Handelszeitung»

vorliegen.



Demnach hatte Nestlé in der Kategorie der trinkfertigen Tees 2018

weltweit einen Marktanteil von 2,0 Prozent gegenüber 2,6 Prozent

2017, während Coca-Cola von 6,8 auf 7,8 Prozent erhöhen konnte.

Besonders stark verlor Nestlé in Griechenland, wo sich der

Marktanteil mehr als halbierte, und zwar von 32,8 auf 15,8 Prozent.

Coca-Cola schaffte aus dem Stand 12,5 Prozent.



Nestlé Waters räumt auf Anfrage ein, dass «das volle Potenzial

noch nicht erreicht» sei; es seien aber «grosse Anstrengungen

geplant, um die Performance in den nächsten Monaten zu verbessern».



Zudem kündigt das Unternehmen an, künftig auch den rumänischen,

den bulgarischen und den ungarischen Markt selber zu erschliessen.

Die Lizenzvereinbarung zwischen Coca-Cola und Nestlé, die nach dem

Ende der Beverage Partners Worldwide geschlossen worden war, gilt

demnach nur noch für Spanien, Portugal und Kanada. Die Partnerschaft

bestand seit 2001 und wurde 2017 von Coca-Cola und Nestlé per Ende

2018 aufgelöst.



Coca-Cola rollte den Markt 2018 mit Fuzetea auf (in der Schweiz

Fusetea). Nestlé setzte das Traditionsprodukt Nestea neu auf.



