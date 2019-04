Tradeshift, der führende Anbieter von Supply-Chain-Zahlungen und Marktplätzen, wurde von Axfood für die Digitalisierung seiner Procure-to-Pay-Prozesse ausgewählt. Das 48 Milliarden SEK (schwedische Kronen) schwere Lebensmittelunternehmen beabsichtigt, durch die Auswahl von Tradeshift eine effektivere Zusammenarbeit mit seinen Anbietern, ein Mehr an Innovationen und eine Steigerung der Effizienz zu erreichen.

Axfood wurde im Jahr 2000 gegründet und ist mit einem Marktanteil von rund 20 Prozent der zweitgrößte Akteur im schwedischen Lebensmitteleinzelhandel. Anhand von Tradeshift Buy and Pay beabsichtigt Axfood, Probleme mit komplexen Prozessen und einem Mangel an Transparenz und Nachverfolgbarkeit bei seinen Anbietern und Einkäufen zu lösen.

Axfood wählte Tradeshift aufgrund der intuitiven Benutzeroberfläche und Lösungsfunktionen, seiner Erfahrung auf dem schwedischen Markt sowie dem Vertrauen und der Transparenz, die Tradeshift mit Axfood im Verlauf des gesamten Dialogs aufgebaut hat.

Tradeshift wird eingesetzt, um Axfoods gesamten Zahlungsprozess, einschließlich der Zusammenarbeit mit seinen Anbietern, zu digitalisieren und zu vereinfachen. Tradeshift liefert Axfood eine moderne, benutzerfreundliche Oberfläche, branchenführende Onboarding-Verfahren für Anbieter, durchgängige Supply-Chain-Zahlungsfunktionen und einen innovativen Marktplatz, der Einzelhandelsunternehmen mit Franchise-Partnern unterstützt. Axfood möchte mit Tradeshift gewährleisten, dass alle betroffenen Anbieter von einer einfachen und benutzerfreundlichen Lösung profitieren.

"Dieses Projekt liefert uns eine durchgängige Lösung für die Handhabung unseres Prozesses auf einem flexiblen Markt, einschließlich der Beziehung zu all unseren Anbietern", erklärte Annika Åberg, Projekteigentümerin bei Axfood. "Tradeshift ermöglicht uns die Digitalisierung des gesamten Prozesses mit einer modernen, benutzerfreundlichen Lösung für unsere Anwender und Anbieter, wodurch die Zusammenarbeit, Effizienz und Prozesskennzahlen insgesamt verbessert werden."

"Axfoods Entscheidung zugunsten der Lösungen von Tradeshift signalisiert einen grundlegenden Wandel hinsichtlich der Art und Weise, wie das Unternehmen mit seinen Anbietern zusammenarbeiten möchte, indem ein einfacherer und strafferer Digital-First-Ansatz für Business-to-Business-Käufe und -Zahlungen geboten wird", so Christian Lanng, CEO und Mitbegründer von Tradeshift. "Wir sind hocherfreut, an Axfoods Streben nach einer effizienten und kollaborativen Lieferkette teilzuhaben."

Über Tradeshift

Tradeshift fördert Supply-Chain-Innovationen für die digital vernetzte Wirtschaft. Als führender Anbieter von Supply-Chain-Zahlungen und Marktplätzen unterstützt das Unternehmen Käufer und Händler bei der Digitalisierung aller Handelsabschlüsse, bei der Zusammenarbeit bei jedem Prozess und bei der Vernetzung mit allen Supply-Chain-Apps. Mehr als 1,5 Millionen Unternehmen in 190 Ländern vertrauen Tradeshift bei der Verarbeitung von Geschäftswerten in Höhe von über einer halben Billion US-Dollar. Damit ist Tradeshift das größte internationale Unternehmensnetzwerk für An- und Verkauf. Entdecken Sie den Handel für alle unter tradeshift.com

Über Axfood

Axfood strebt eine führende Rolle im Bereich hochwertiger und nachhaltiger Lebensmittel an. Unsere Unternehmensgruppe umfasst die Warenhausketten Willys und Hemköp sowie Tempo, Handlar'n und Direkten. Der B2B-Vertrieb wird über Axfood Snabbgross abgewickelt und unser Support-Unternehmen Dagab ist für Produktentwicklung, -einkauf und -logistik der Gruppe verantwortlich. Zur Axfood-Familie gehören außerdem Mat.se, Middagsfrid und Urban Deli sowie die Beteiligungsunternehmen Apohem and Eurocash. Insgesamt verfügt die Gruppe über mehr als 10.000 Mitarbeiter und macht einen Umsatz von annähernd 50 Mrd. SEK. Axfood ist seit 1997 an der Nasdaq Stockholm notiert, der Haupteigentümer ist die Axel Johnson AB. Erfahren Sie mehr unter www.axfood.se

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

