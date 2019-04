Rational will seinen Aufsichtsrat von sechs auf sieben Mitglieder erweitern. Dies soll auf der Hauptversammlung am 15. Mai beschlossen werden, teilte der SDax -Konzern am Mittwoch mit. Der zusätzliche Kandidat solle von den Erben des Unternehmensgründers Siegfried Meister bestimmt werden. Im Falle einer entsprechenden Satzungsänderung würde dieser Platz von Johannes Würbser eingenommen werden. Alle bisherigen Aufsichtsratsmitglieder stellen sich der Mitteilung zufolge zur Wiederwahl./fba/he

ISIN DE0007010803

