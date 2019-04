Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit Schwung ging es am deutschen Aktienmarkt zur Wochenmitte nach oben. Für Käuferstimmung sorgte, dass sich beim Brexit eine erneute Verlängerung der Austrittsfrist abzeichnet. Zudem wurden die Handelsgespräche zwischen den USA und China in Washington wieder aufgenommen. Die Risikoassets standen ganz oben auf der Kaufliste, defensive Aktien wurden dagegen gemieden. Auch Anleihen waren als sichere Häfen wenig gefragt, in Folge von Kursabschlägen sprang die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen knapp im Plus.

Der DAX gewann 0,7 Prozent auf 11.954 Punkte. Im Handelsverlauf hatte er bei 11.961 Punkten ein neues Jahreshoch markiert. Damit legte der DAX bereits den fünften Handelstag in Folge zu.

Zykliker gefragt

Die gestiegene Risikobereitschaft der Anleger war an der Kurstafel abzulesen. Ganz weit oben stand die Aktie von Infineon, die um 4,4 Prozent zulegte. Der Automobilzulieferer profitierte zum einen von guten Absatzzahlen der Automobilbranche. Zudem gab es aus Asien Berichte, dass die Nachfrage der Smart-Phone-Hersteller anzögen.

Mit Covestro (plus 3,6 Prozent) und BASF (plus 3,3 Prozent) standen zudem zwei Werte aus dem zyklischen Chemie-Sektor oben auf der Gewinnerliste, wobei BASF auch vom höheren Ölpreis profitiert haben dürfte. WTI und Brent hatten neue Jahreshochs erreicht. Defensive Titel wie die Immobilienwerte waren weniger gefragt, so gaben Deutsche Wohnen gegen den Trend um 1,1 Prozent und TAG Immobilien um 0,5 Prozent nach.

Die Aktie von Prosieben stieg um 5,6 Prozent nach Berichten, wonach sich die italienische Mediaset nach passenden Übernahmezielen umschaue. Prosieben seien nach dem Kurssturz "ein attraktives Ziel", sagte ein Händler. Bei Shop Apotheke ging es nach Zahlenausweis um 7,8 Prozent nach oben. Der Umsatz der Online-Apotheke stieg um 30 Prozent und der Ausblick wurde bestätigt.

1&1 Drillisch und United Gewinner der 5G-Entwicklung

Die Telekom-Unternehmen 1&1 Drillisch (plus 5,3 Prozent) und United Internet (plus 6,2 Prozent) gelten als Gewinner der Entwicklung um die Versteigerung der neuen Mobilfunkfrequenzen 5G. Mit dem aktuellen Gesamtvolumen aller Gebote von 2,63 Milliarden Euro deutet sich ein geringer Auktionserlös an. Die vier Bieter - Deutsche Telekom, Vodafone, Telefonica Deutschland sowie 1&1 Drillisch - sind sich weitgehend einig, wie der Aufstellung der Bundesnetzagentur zu entnehmen ist. "Vermutlich hat Drillisch nur für ein Minimalpaket geboten", so ein Händler. United Internet ist mit gut 73 Prozent Hauptaktionär bei 1&1 Drillisch.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 96,3 (Vortag: 79,8) Millionen Aktien im Wert von rund 4,06 (Vortag: 3,29) Milliarden Euro. Es gab 28 Kursgewinner und 2 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 11.954,40 +1,70% +13,22% DAX-Future 11.982,00 +1,74% +12,64% XDAX 11.962,12 +1,38% +13,05% MDAX 25.561,80 +1,62% +18,41% TecDAX 2.772,29 +1,93% +13,15% SDAX 11.367,71 +1,71% +19,54% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 165,38 -52 ===

