Was geht ab an den Märkten - warum steigen die Aktienmärkte weiter und weiter? Spiegelt der Aktienmarkt wirklich das auch nur einigermaßen wider, was in der Realwirtschaft passiert? Im Grunde passiert jetzt eigentlich doch das, was die Märkte bei ihrem Abverkauf im Dezember gefürchtet hatten: eine starke Eintrübung der Weltwirtschaft - auch in den USA werden die Konjunkturdaten immer schwächer. Aber die dovishe Fed und die stets wiederkehrende Hoffnung auf den Deal zwischen den USA und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...