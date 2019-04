An einem ohnehin starken Börsentag mit überwiegend positiven Vorzeichen haben die Aktien der beiden Telko-Unternehmen United Internet und 1&1 Drillisch sich noch einmal auf besonders positive Art und Weise abgehoben, weil im Gewinnerfeld abgesetzt. Sie legten über fünf respektive sechs Prozent zu - und damit deutlich stärker als die Aktie der Deutschen Telekom. So klar das Kursplus in allen Fällen die gleiche Ursache hat, so klar ist auch der Grund für die Outperformance der Erstgenannten.

Den vollständigen Artikel lesen ...