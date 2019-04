20 Jahre lang hat Toyota an der Hybridtechnologie getüftelt. Nun gibt der Autobauer 24.000 Patente frei und will damit die gesamte Elektromobilität fördern. Statt Gutmütigkeit steckt dahinter etwas anderes.

"Toyota treibt die weltweite Verbreitung elektrifizierter Fahrzeuge voran". Mit markigen Worten wirbt der japanische Autobauer seit Mittwochmorgen auf der eigenen Webseite für einen Schritt, der auch in der Automobilbranche für Aufsehen sorgt: Toyota gibt fast 24.000 Patente aus mehr als 20 Jahren Entwicklungsarbeit an der Hybridtechnologie frei. Im Klartext: Andere Unternehmen können auf das Wissen zugreifen und es nutzen. Bei den Patenten handelt es sich laut dem Autobauer um "Kerntechnologien wie Elektromotoren, Steuergeräte und Systemsteuerungen".

Ein ziemlich großer Schritt, bedenkt man, dass Toyota dank der patentgeschützten Expertise bisher weltweit mehr als 13 Millionen Hybridahrzeuge verkaufen konnte und Marktführer bei dieser Technologie ist. Doch was nach einem selbstlosen Angebot des Konzerns an die Konkurrenz klingt, hat wohl einen anderen Hintergrund. Für den Automobilexperten Ferdinand Dudenhöffer ist es sogar "nicht mehr als ein Marketinggag".

"Der Autobauer will davon ablenken, dass er die Elektromobilität verschlafen hat", sagt der Professor für Automobilwirtschaft an der Universität Duisburg-Essen. Tatsächlich hält Toyota wie kaum ein anderer Autobauer an Hybridautos fest, deren Zeitalter das japanische Unternehmen 1997 mit dem Prius selbst eingeleitet hat. Doch in den letzten Jahren hat sich die Konkurrenz derweil auf Modelle eingeschossen, die allein von einer Batterie angetrieben werden. Sei es ein i3 von BMW, ein Zoe von Renault oder ein e-Golf von VW. Toyota sträubte ...

