Safenwil (ots) - Toyota hat im ersten Quartal des aktuellen Jahres

2524 Personenwagen in der Schweiz abgesetzt. Dies ist das beste

Resultat seit sechs Jahren und entspricht einer Steigerung von über

10% gegenüber derselben Periode im Vorjahr. In der gleichen Periode

legte auch der Hybridanteil bei Toyota im Vergleich zur

Vorjahresperiode um drei Prozentpunkte zu.



Toyota blickt auf ein äusserst erfolgreiches Quartal zurück. Mit

2524* in der Schweiz immatrikulierten Fahrzeugen, realisierte die

japanische Marke das beste Quartalsresultat seit sechs Jahren. Im

Bezug zum Personenwagenmarkt in der Schweiz, der kumuliert auf dem

Niveau des Vorjahres liegt, konnte Toyota 0.3% Marktanteil gewinnen.

"Wir sind sehr erfreut über das äusserst positive Resultat in den

ersten drei Monaten," so Christian Künstler, Managing Director der

Toyota AG. "Wir wollen den Schwung nun natürlich mitnehmen und jeden

weiteren Monat positiv gestalten, dabei werden uns auch die fünf

neuen Modelle, die wir 2019 auf den Markt bringen, helfen" so

Künstler weiter.



2019 entschieden sich zudem wiederum mehr Kunden im Vergleich zur

Vorjahresperiode für das innovative, selbstaufladende Hybridsystem

von Toyota. Das bewährte System, weltweit wurden seit der Einführung

bereits über 13 Millionen Hybridfahrzeuge vom Toyota Konzern

abgesetzt, reduziert signifikant den Verbrauch und die Emissionen und

überzeugt dadurch immer mehr Schweizer Kundinnen und Kunden. Im

Schweizer Gesamtmarkt legten die Hybridsysteme, welche einen Elektro-

und einen Benzinmotor kombinieren, um 29.6% im ersten Quartal zu. Bei

Toyota konnte der Anteil der Kunden die sich bei den Personenwagen

für das Hybridsystem entschieden, von 59% im ersten Quartal 2018 auf

62% gesteigert werden. Seit Einführung des Prius im Jahr 1997 hat

Toyota den CO2-Ausstoss dank des Hybridsystems um mehr als 100

Millionen Tonnen reduziert.



