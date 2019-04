Der Außenminister hat den Plan Deutschlands bekräftigt, die Verteidigungsausgaben bis 2024 zu erhöhen. Trump hatte Deutschland für seine Ausgaben zuvor erneut kritisiert.

Unmittelbar vor den Jubiläumsfeierlichkeiten der Nato hat Außenminister Heiko Maas versprochen, dass Deutschland seine Zusagen zur Erhöhung der Verteidigungsausgaben einhalten wird. "Auf Deutschland ist Verlass", sagte Maas am Mittwoch vor seiner Abreise zur 70. Geburtstagsfeier der Nato in New York. "Wir stehen zur Nato, weil wir sie brauchen."

Die Nato-Mitglieder haben sich 2014 verpflichtet, sich bei den Verteidigungsausgaben bis 2024 auf die Zielmarke von zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts zuzubewegen. ...

