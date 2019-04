Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Mosaic nach einem Analystentag von 45 auf 40 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das Management des Düngerherstellers habe die fortwährenden Anstrengungen hervorgehoben, die Geschäfte zu verbessern und die Kosten zu senken, schrieb Analyst Andrew Wong in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das könnte das Ergebniswachstum (Ebitda) künftig kräftig anheizen. Doch erst ab 2021. Für 2019 und 2020 senkte er daher seine Schätzungen./ck/he Veröffentlichung der Original-Studie: 03.04.2019 / 13:38 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.04.2019 / 13:38 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: US61945C1036