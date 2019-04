Neuzugang erweitert globale Kapitalmarktdienste des Unternehmens

CSC, ein weltweit führender Anbieter von geschäftlichen, rechtlichen, steuerlichen und digitalen Markendienstleistungen, gab heute die Einstellung von Ted Douglas als Managing Director und Head of U.S. Capital Markets bekannt. Douglas bereichert das bestehende, eingespielte Team mit seinen über 25 jährigen Erfahrungen in den Bereichen strukturierte und alternative Finanzierung, Schuldtitelemission und Verbriefungsgeschäft.

Bill Popeo, President des Global Financial Markets-Geschäfts von CSC, sieht die Neueinstellung als Teil des laufenden Ausbaus des globalen Teams des Unternehmens. Douglas hat während seiner gesamten Laufbahn in der Kapitalmarktbranche für Unternehmen wie State Street, BNP Paribas, Pioneer und BTCo/DeutscheBank gearbeitet und bringt eine Fülle von Wissen und Erfahrung in das Unternehmen ein.

"Die Einstellung und Bindung von hochqualifizierten Fachkräften ist der Schlüssel für unser zukünftiges Wachstum und den Erfolg in all unseren Märkten und Geografien. Ted ist einer dieser wichtigen Neuzugänge", so Popeo. "Neben der Betreuung unseres expandierenden Geschäfts in den US-amerikanischen Kapitalmärkten arbeitet Ted eng mit seinen europäischen und asiatischen Kollegen zusammen, um ein lückenloses, globales Angebot zu entwickeln, dessen Herzstück unsere Dienstleistungen bilden."

Douglas drückte seinen Stolz darüber aus, für ein unabhängiges, privat geführtes Unternehmen tätig zu werden, das seit über 115 Jahren kontinuierliche hochwertige Services bietet. Er ergänzte: "Als Experte für Kapitalmärkte freue ich mich sehr darauf, Mitglied des CSC-Teams zu werden. Zusammen werden wir alles daran setzen, die geschäftliche Expansion voranzutreiben, unsere Kompetenzen zu optimieren, Innovation zu fördern und unser Engagement für unsere Kunden durch die Entwicklung maßgeschneiderte Lösungen zu stärken, die exakt auf ihre Erfordernisse abgestimmt sind."

Die engagierten Finanzteams von CSC bieten ein umfassendes Spektrum an Services für Kapitalmärkte sowoe Administrations- und Corporate Trust-Services für Kunden in den Vereinigten Staaten, in Europa und der Region Asien-Pazifik.

Über CSC

CSC bietet ein umfassendes Spektrum von Verwaltungs- und administrativen Dienstleistungen für Kreditgeber, Fondsmanager, Kreditnehmer und Kapitalmarktteilnehmer. Wir sind in der Lage, durchgehende und maßgeschneiderte Dienstleistungen in jedem Stadium des Geschäftszyklus zu erbringen, und verfügen über eine jahrzehntelange Erfahrung in Private Equity, Immobilien, strukturierten Finanzierungen sowie Restrukturierung in einem umfassenden Spektrum von Vermögensklassen. Wir sind der vertrauenswürdige Partner für 90 der Unternehmen des Fortune 500, mehr als 65 der Best Global Brands (Interbrand), knapp 10.000 Anwaltskanzleien und über 3.000 Finanzinstitute. Der Sitz des Unternehmens befindet sich seit 1899 in Wilmington, Delaware, USA. CSC betreibt Niederlassungen in den USA, Kanada, Europa und der asiatisch-pazifischen Region. Wir sind ein globales Unternehmen und bieten unsere Dienstleistungen unabhängig vom Standort unserer Kunden an. Dies gelingt uns, indem wir Fachleute für jede Geschäftssparte beschäftigen, in der wir tätig sind. Weitere Informationen über die Fondsverwaltungsdienstleistungen erhalten Sie unter cscglobal.com.

