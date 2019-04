Stuttgart (ots) - Es ist gut für Daimler, dass die Nachricht im US-Sender Fox News keine große Rolle spielt. Von dort bezieht US-Präsident Donald Trump seine Informationen, und die Eröffnung des ersten Daimler-Pkw-Werks in Russland hätte ihn daran erinnert, dass er vor wenigen Monaten von den Chefs der Autokonzerne bekniet worden war, den US-Markt für deutsche Autos nicht zu verbarrikadieren. Dass Daimler nun in Russland Autos baut, könnte der Mann im Weißen Haus durchaus als Unbotmäßigkeit auffassen - wie schon den Kauf von russischem Erdgas.



