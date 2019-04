Düsseldorf (ots) - Menschen machen Fehler, Ärzte auch. Doch die Behandlungsfehler von Ärzten wiegen einfach schwerer als die vieler anderer Berufsgruppen. Durch ihre Fehler erleiden Patienten Schmerzen, gesundheitliche Einschränkungen, schwere Folgen bis hin zum Tod. Vor diesem Hintergrund ist zunächst einmal der seit Jahren offene Umgang der Mediziner mit ihren eigenen Fehlern zu loben. Jahr für Jahr legen sie ihre Statistik vor, welche Vorwürfe gegen sie erhoben werden und in welchen Fällen sie Fehler einräumen. Welche andere Berufsgruppe macht das schon? Die Daten dienen nicht nur der Transparenz. Sie sind auch die Grundlage dafür, aus den eigenen Fehlern zu lernen und Strategien zu entwickeln, diese künftig zu vermeiden. Ein Blick in die Statistik zeigt, dass die meisten Beschwerden nach dem Einsetzen künstlicher Knie- und Hüftgelenke auflaufen. Bei solchen Standardoperationen können sich Patienten bis zu einem gewissen Grad selbst vor Kunstfehlern schützen: Sie sollten ein Krankenhaus auswählen, das diese Eingriffe häufig durchführt. Die einfache Faustregel: Je höher die Fallzahlen für bestimmte Eingriffe, desto geringer die Wahrscheinlichkeit für Komplikationen.



www.rp-online.de



OTS: Rheinische Post newsroom: http://www.presseportal.de/nr/30621 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_30621.rss2



Pressekontakt: Rheinische Post Redaktion Telefon: (0211) 505-2621