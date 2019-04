LOS ANGELES, April 03, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Imperial Capital Group, LLC ("Imperial") gab heute bekannt, dass seine Tochtergesellschaft Imperial Capital (International) LLP ("Imperial Capital International") kürzlich drei hochrangige Führungskräfte eingestellt hat, um ihre Londoner Geschäftstätigkeiten auf mehrere Bereiche des globalen Unternehmenskreditgeschäfts auszuweiten. Simon Quinn kommt zur Abteilung Sales hinzu, Alex Gutiérrez Rubino zu Trading und Peter Kawada zu Research, alle auf der Ebene Managing Director.



Simon Quinn schließt sich mit mehr als 20 Jahren Markterfahrung dem Vertriebsteam von Imperial Capital International an und war bis zuletzt Managing Director bei Barclays, wo er die Credit-Sales-Teams für die Niederlande, Skandinavien, Italien, die Schweiz und das mittlere Marktsegment leitete. Simon Quinn hat auf einer Reihe von Plattformen gearbeitet, darunter Société Générale und Mitsubishi Trust International, und hat einen B.A. von der University of Reading in Politikwissenschaft und Internationale Beziehungen.

Alex Gutiérrez Rubino schließt sich dem Credit-Trading-Team von Imperial Capital International an und bringt dort seine Erfahrungen aus den Bereichen Kredite, strukturierte Produkte und Asset Backed Securities ein. Bis zuletzt war Gutiérrez Rubino Managing Director bei Stormharbour Securities, wo er ein sekundäres Trading-Geschäft für notleidende Kredite und Ausnahmesituationen einrichtete. Gutiérrez Rubino war zuvor außerdem bei Chalkhill Partners und Cheyne Capital Management als Analyst, Portfoliomanager und Trader beschäftigt. Gutiérrez Rubino hat einen MEng-Abschluss in Luft- und Raumfahrttechnik und einen MSc in Maschinenbau vom Imperial College London.

Peter Kawada schließt sich dem Credit Sales & Trading Analyses Team von Imperial Capital International an, um sich auf europäische Situationen in den Bereichen hohe Dividende, notleidende Kredite und ereignisgesteuerte Situationen zu konzentrieren. Bis zuletzt war Herr Kawada Analyst für notleidende Kredite beim europäischen Credit-Desk von Jefferies International, davor war er bei The Seaport Group Europe und Yorvik Partners tätig. Herr Kawada hat am Bates College einen B.A. in Psychologie erlangt.

"Wir sind hochzufrieden, diese drei wichtigen Anstellungen auf Managing-Director-Ebene bekanntgeben zu können, was unseren fortlaufenden Einsatz dafür zeigt, erstklassige Experten mit umfangreicher Erfahrung einzustellen. Dadurch können wir unsere institutionellen Kunden besser bedienen und es unterstreicht unser Engagement für die institutionelle Gemeinschaft und unser langfristiges Engagement für unseren europäischen Betrieb, der jetzt die vor kurzem eröffnete Niederlassung in Mailand beinhaltet", sagte Brian Robertson, Head of Imperial Capital International in Europa.

Über Imperial Capital, LLC

Imperial Capital, LLC ist eine Full-Service-Investmentbank, die eine einzigartig integrierte Plattform mit umfangreichen Dienstleistungen für institutionelle Investoren und Unternehmen des mittleren Marktsegments anbietet. Wir bieten anspruchsvolle Vertriebs- und Trading-Services für institutionelle Investoren sowie eine große Auswahl an Services wie Investmentbanking-Beratung, Kapitalmärkte und Umstrukturierung für Unternehmenskunden des mittleren Marktsegments an. Zusammen mit unserer eigenen Forschung und unserer Sales- und Trading-Desk-Analyse bieten wir Investmentanalyse für die gesamte Kapitalstruktur eines Kreditgebers an, einschließlich Bankkredite, Schuldtitel, den Hybrid-/Bankkapitalmarktplatz.

Über Imperial Capital (International), LLP

Imperial Capital International, gegründet 2011, ist ein angeschlossenes Unternehmen von Imperial Capital, LLC mit einem Büro in der Londoner Innenstadt. Ergänzend zum bestehenden Franchise von Imperial Capital für den Vertrieb von Unternehmenskrediten und Trading hat Imperial Capital International das Imperial-Capital-Franchise auf den EWR ausgeweitet. Das Unternehmen konzentriert sich auf das gesamte Kreditspektrum und verfolgt einen Forschungsansatz für die gesamten Kapitalstrukur, um Vertriebs- und Trading-Services für seine Unternehmenskunden zu ergänzen.

