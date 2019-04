Mobile Benutzer profitieren von bis zu 80% mehr Daten ohne Beeinträchtigung der Leistung und die Betreiber differenzieren sich

Im ständigen Bestreben, das Kundenerlebnis zu verbessern und die Netzwerkbelastung, einschließlich der Roamingkosten, zu reduzieren, sagte Syniverse, das weltweit am stärksten vernetzte Unternehmen heute, dass es mit Mobolize zusammengearbeitet hat, um Softwarelösungen anzubieten, die Daten optimieren und eine sichere, nahtlose Wi-Fi-Nutzung auf den Geräten mobiler Benutzer ermöglichen.

Mit der Mobolize-Technologie baut der Syniverse Data Experience Optimization Service seine globale Führungsposition aus, indem er Mobilfunkbetreibern und Unternehmen die Verwaltung von Daten mit Datenoptimierung, sicherer Wi-Fi- und Wi-Fi-Mobilfunkverbindung ermöglicht. Das Wachstum von Daten, getrieben durch Video und den Wunsch der Nutzer ständig verbunden zu sein, erhöht die Kosten für Mobilfunkanbieter, insbesondere wenn Kunden roamen oder ein Netz eines Mobile Virtual Network Operators (MVNO) nutzen.

Mobolize verwendet eine patentierte Technologie, die netzwerkneutral ist, weil sie sich auf dem Gerät befindet. In Zusammenarbeit mit mobilen Nutzern ermöglicht die Datenoptimierung den Betreibern die Bitratenkontrolle von Streaming-Videos auch während des Roaming und optimiert die Datennutzung um bis zu 80 %, ohne dass harte Drosseltechniken erforderlich sind, die zu Benutzerfrustrationen führen. Mobolize Secure Wi-Fi schützt Benutzer nahtlos beim Beitritt zu Wi-Fi, während Wi-Fi-Mobilfunkverbindungen die Totzone eliminieren, wenn Kunden von Wi-Fi zu Mobilfunk wechseln was die Nutzung und Zufriedenheit bei Wi-Fi erhöht. Zusammengenommen maximieren diese Lösungen die Benutzerfreundlichkeit und ermöglichen es den Betreibern, die Kosten besser zu steuern, insbesondere mit Vorschriften wie "Roam Like at Home" in Europa.

Syniverse und Mobolize werden diese Lösungen auf der GSMA WAS (Wholesale Agreements Solutions Conference) Nr. 9 in Kuala Lumpur, Malaysia, vom 8. bis 11. April 2019 präsentieren. Um mehr zu erfahren, klicken Sie hier.

Zitate zu dieser Meldung

Bill Hurley, Chief Marketing Officer, Syniverse

"Das beste Erlebnis für mobile Nutzer zu bieten, ist eine Herausforderung, besonders angesichts der ständig wachsenden Datenmengen, die weltweit genutzt werden. In Zusammenarbeit mit Mobolize können wir dieses Problem adressieren, indem wir Lösungen anbieten, die Daten auf einem mobilen Gerät einzigartig verwalten und für Betreiber und ihre mobilen Nutzer attraktiv sind. Diese Lösung bietet einen Vorteil für Mobilfunkbetreiber und Unternehmen, die das Vertrauen und die Loyalität ihrer Kunden zu ihrer Marke aufbauen müssen."

Colleen LeCount, Senior Vice President, Global Sales Marketing, Mobolize

"Das Ziel von Mobolize ist es, intelligentes Datenmanagement auf Geräten anzubieten, das einen Unterschied in der Qualität der Erfahrungen macht, die unsere Mobilfunkbetreiber anbieten. Wir verfügen über Erfahrung in der Verwaltung von Daten auf mobilen Geräten, die den Betreibern hilft, die Leistung zu verbessern. In Kombination mit den innovativen Technologien und der globalen Marktführerschaft von Syniverse schaffen wir Dienstleistungen, die den Customer Lifetime Value für Mobilfunkbetreiber erhöhen."

Über Syniverse

Syniverse ist das weltweit am besten vernetzte Unternehmen wir sind Vorreiter bei Innovationen, die Unternehmen voranbringen. Unser sicheres, globales Netzwerk erreicht Milliarden von Menschen und Geräten. Unsere Engagement-Plattform fördert die individuellen Erfahrungen der Zukunft. Und die Millionen von sicheren Transaktionen, die wir jede Minute durchführen, revolutionieren den Austausch von Waren und Dienstleistungen. Wir haben Unternehmen immer dazu gebracht, die Grenzen des Machbaren neu zu definieren. Heute bieten wir Möglichkeiten mit der Kraft, die Welt zu verändern.

Über Mobolize

Die Datenmanagementsoftware von Mobolize ermöglicht es Mobilfunkbetreibern, Mehrwertdienste und -produkte anzubieten, die das mobile Datenerlebnis verbessern, die Kundenbindung aufrecht erhalten und den Customer Lifetime Value (CLV) erhöhen. Mobolize-Lösungen werden auf Millionen von Android- und iOS-Smartphones eingesetzt.

