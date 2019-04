"Emder Zeitung" zu Lebensmittelmarkt:

"Den Verbrauchern spielt dabei auch der derzeitige Preiskampf zwischen den Supermarktketten und den Discountern in die Hände. Weil Aldi und Lidl nun auch bei Markenprodukten den Rotstift ansetzen und sich zudem von ihrem Billigheimer-Image lösen, müssen Edeka, Rewe und Co. gegenhalten. Und das geschieht in vielfältiger Form: Mit luxuriösen Qualitätsprodukten, mit Bio-Ware, mit Produkten von kleinen Start-ups, mit regionalen Erzeugnissen. Und so entwickelt sich der Lebensmittel-Markt derzeit insgesamt sehr positiv."/yyzz/DP/he

AXC0014 2019-04-04/05:35