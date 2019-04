"Reutlinger General-Anzeiger" zu Nato und Trumpsche Kritik:

"Budgetstreit und Zwei-Prozent-Ziel hin oder her: Die Verteidigungsallianz ist eine außergewöhnliche Erfolgsgeschichte. Das stärkste Militärbündnis steht allen Unkenrufen zum Trotz besser da, als viele annehmen mögen. Das Bündnis stellt sich den neuen Herausforderungen im Osten. Die brachiale Trumpsche Rhetorik ist die eine Seite, die Zuverlässigkeit der USA innerhalb des Bündnisses die andere. Im militärischen Bereich ist von einem Rückzug der Amerikaner oder Ressentiments überhaupt nichts zu spüren. "Business as usual" trifft es wohl. Natürlich gibt es viel zu tun - aber das war schon immer so. Die Nato hat allen Grund, 70 Jahre Schutz und Frieden in den Mitgliedstaaten zu feiern."/yyzz/DP/he

