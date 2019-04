5.250 Dollar standen am Mittwoch Abend auf der Bitcoin-Uhr. Wow! Welch ein Comeback? Hatten da etwa über etliche Wochen die Bitcoin-Fans gewartet und dann mit Bruch der 4.000 Vollgas gegeben? Ein Broker formulierte es am Dienstag schon so: Bitcoin erzielt in 45 Minuten einen Zuwachs von +20 % - Check. Krypto-Marktkapitalisierung überschreitet 160 Mrd. USD - Check. Wertentwicklung In ...

